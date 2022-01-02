ميسان تحصي أعداد الغزلان بمحمية الريم بالمحافظة وتوجه دعوة للكهرباء

2022/01/02 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانيأحصت مديرية زراعة ميسان، اليوم الأحد، أعداد الغزلان في محمية الريم بالمحافظة، فيما وجهت دعوة لوزارة الكهرباء.وقال معاون مدير محمية غزلان الريم التابعة للمديرية ستار جبار ممدوح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محمية الريم في قضاء علي الغربي تعد من المناطق المهمة لتواجد اعداد من غزال الريم العراقي فيها وكونها أحد المراعي الطبيعية على مستوى المحافظة".وأضاف: "تقدر مساحة المحمية بـ(501) من الدونمات وتتراوح اعداد قطعان الريم فيها نحو (360) رأسا موزعة بالتساوي بين الذكور والاناث"، مبينا أن "المحمية تتوفر فيها اعداد متنوعة من النباتات، حيث تشكل البعض منها علفا لهذه الغزلان اذ يزرع ما يقارب (60) دونما من الشعير العلفي فضلا عن نباتات شوك البحر والكالبتوز وادغال الجزيرة والرغل".وأضاف، أن "زراعة النباتات تعتمد على طريقة الري بالتنقيط وهي لا تفي بالغرض كونها أرضا رملية مما يؤدي الى خسارة كميات كبيرة من المياه، خاصة وأن المحمية تحتاج لتوفير منظومات الري بالرش وتطوير الابار فيها"، داعيا الى "ضرورة توصيل شبكة الكهرباء للمحمية، لتقليل صرف الوقود".وتأسست المحمية في العام 2006 للحفاظ على التنوع الاحيائي والبايلوجي حيث تم استقدام قرابة (25) غزال ريم من محمية الرطبة بواقع (20) اناثا و(5) ذكور لحماية هذه الفصيلة من خطر الانقراض.

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