لا رونالدو ولا صلاح.. الأرقام تفاجئ الجميع وتحدد

2022/01/02 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقع "غيف مي سبورت" اختار طريقة "عملية" لاختيار تشكيل عام 2021، تعتمد فقط على الأرقام لتفادي كل سلبيات عمليات الاختيار المعتادة.

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