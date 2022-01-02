العيداني يقرر تعطيل الدوام الرسمي في البصرة غداً

2022/01/02 | 17:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم غد الإثنين، تزامناً مع ذكرى اغتيال المهندس.

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وقال العيداني في تسجيل صوتي بُث عبر مواقع التواصل الاجتماعي اطلع عليه "ناس"، (2 كانون الثاني 2021)، "أمطار خير وبركة على البصرة، وأحب أن استذكر الذكرى الثانية لشهداء قادة النصر، وقد يتفق البعض ويختلف البعض الآخر معهم، إلا أننا كأهالي البصرة نفتخر ونعتز بأن أبو مهدي المهندس هو أحد أبناء البصرة".

وأضاف، "حياته ومماته كانت حافلة بانجازات للحفاظ على العراق، لذلك أعلن أنا محافظ البصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين إكراماً لروحه".

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