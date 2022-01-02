2022/01/02 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادحمل النائب السابق، عن محافظة البصرة، كاظم فنجان، اليوم الأحد، حكومة البصرة، ووزارة النفط، مسؤولية انفجار الألغام في الرميلة، فيما اشارت إلى أن الشركات التي تم التعاقد معها لإزالة الألغام تفتقد لأبسط الأجهزة.وقال فنجان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة النفط والحكومة المحلية وقيادة عمليات المحافظة تتحمل مسؤولية بقاء الألغام وعدم رفعها إلى الآن"، مبينا ان "النفط تتحمل المسؤولية الأكبر لكونها تعاقدت مع شركات لازالة الألغام قرب الحقول النفطية والمناطق المجاورة للحقول وتفتقد تلك الشركات لابسط الاجهزة ان لم نقل معدومة".وأضاف أن "الألغام في عدد من المناطق بالبصرة لا تزال موجودة منذ 40 عاماً ونستغرب جلب شركات بسيطة من وزارة النفط لازالتها لكون اغلب هذه الألغام في اراضي قرب حقول النفط وبالتالي فإن عدم جلب شركات رصينة قد يتسبب باستمرار الوفيات والاصابات للمواطنين، اما قيادة عمليات المحافظة هي الاخرى تتحمل المسؤولية فعندها جهد هندسي ".و ارتفعت حصيلة ضحايا لغم انفجر بقضاء الزبير في البصرة يوم أمس إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 اخرين اثنين منهم بحالة خطرة.وقال قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر السعيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "المتوفين الستة كلهم من عائلة واحدة ومن ذات العشيرة إضافة لوجود خمسة جرحى اثنين منهم بحالة خطرة"، متسائلاً "ما ذنب العوائل وهي تذهب للتنزه ويحدث فيها الذي حدث جراء جرف السيول للالغام للأماكن العامة وبالتالي يعرض مواطني قضاءه للقتل والاصابة والبتر للاطراف وغيرها".وأضاف أنه "من غير المعقول عدم إيجاد حلول للالغام التي انتشرت في القضاء في حروب الثمانينات والتسعينات"، مطالبا "الحكومة الاتحادية بالتدخل بهذا الشأن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهامات لحكومة البصرة ووزارة النفط بسبب انفجار الألغام: تعاقدت مع شركات غير مؤهلة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهامات لحكومة البصرة ووزارة النفط بسبب انفجار الألغام: تعاقدت مع شركات غير مؤهلة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).