2022/01/02 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، إيقاف عمليات السحب والإيداع في فروعه يوم غد الاثنين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “المصرف وجه فروعه في بغداد والمحافظات بغلق أبواب المصرف وإيقاف عمليات السحب والإيداع ليوم الاثنين الموافق 2022/1/3”.واضاف المصرف أنه “سبق وأن تم الاعلام عن إيقاف العمليات المصرفية يوم الأحد ولتزامنه مع العطلة الرسمية تقرر أن يكون يوم غد الاثنين بدلا عنه”.واكد ، أن “التوجيه جاء لأغراض التطبيق والمعمول به سنويا وسيستأنف المصرف أعماله في اليوم التالي”.

التالي

منذ يوم واحد

النفط تعلن إحصائية صادرات وإيرادات الشهر الماضي

منذ يومين

تراجع اسعار الغاز في أوروبا

منذ 4 أيام

البنك المركزي يتخذ اجراءات صارمة بحق المصارف غير الملتزمة

منذ 4 أيام

عقود النفط ترتفع بعد بيانات هبوط المخزونات الأمريكية

منذ 4 أيام

ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب

منذ 6 أيام

أسعار النفط ترتفع بنحو 3%

منذ 6 أيام

الذهب يفقد بريقه مع صعود الدولار

منذ أسبوع واحد

وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تشرين الثاني الماضي

منذ أسبوع واحد

أسعار الغاز في أوروبا تتهاوى

منذ أسبوع واحد

العراق مدين للسعودية والكويت وقطر والإمارات بتسعة مليارات دولار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يعلن إيقاف عمليات السحب والإيداع في فروعه يوم غد الاثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يعلن إيقاف عمليات السحب والإيداع في فروعه يوم غد الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).