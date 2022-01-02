الفيلم الايراني -رجل نزيه - وثيقة سينمائية تدين الحالة السياسية والاجتماعية في إيران اليوم - علي المسعود

2022/01/02 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود بعض السينمائيين ألايرانيين يسعون إلى المتاعب والاستفزاز وإثارة الجدل وأحد هؤلاء المخرج الأيراني " محمد رسول أوف .



بالرغم إنه يعترف بأنه ليس من هذا الصنف ويقول "أريد السينما فحسب.



السينما سبب وجودي على هذه الأرض ، "محمد رسول‌ اوف" هو مخرج ومنتج إيراني و يبلغ من العمر 47 عاماً، ويعدّ من بين أشهر المخرجين الإيرانيين في الساحة الدولية إلى جانب "أصغر فرهادي" و"جعفر بَناهي" وتوصف أفلامه بأنها ذات نزعة ا ......





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