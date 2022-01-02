وهم الوعي الحر المتفرد أنتج أوهام وخرافات عدبدة - سامى لبيب

2022/01/02 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والإنسان والوجود (115) .- المادة والوعى – جزء ثاني .من الكتابات الممبزة لي سلسلة مقالات "أوهام بشرية " لذا رأيت أن أعيد نشرها ثانية مع إضافة أفكار وصياغة وتأملات جديدة كونها قضايا فكرية جديرة بالحضور الدائم والجدال حولها بغية تصحيح الأفكار والبحث عن حقيقة الأشياء .فالخلل فى فهم ماهية الوعي وتصور أنه ذو كينونة حرة مستقلة مفارق للوجود المادي بل حكما وتقييما للوجود أنتج ......





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