ريال مدريد يبدأ العام الجديد بالسقوط ضد خيتافي

2022/01/02 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق خيتافي انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد على ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 19 من الليجا، على ملعب الأول “كولسيوم ألفونسو بيريز”.

وسجل التركي إينيس أونال لاعب خيتافي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 9.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

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