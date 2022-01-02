2022/01/02 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس “غازبروم” الروسية أليكسي ميلر، إن شركته أنتجت في عام 2021 الماضي، 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، وهي أفضل نتيجة منذ 13 عاما.

وأضاف ميلر، أن الزيادة وصلت بالمقارنة مع مؤشر عام 2020 إلى 62.2 مليار متر مكعب و “غطت القسم الأكبر من النمو في الاستهلاك العالمي للغاز عام 2021”.

وتابع رئيس الشركة القول: “كما كان الحال دائما، حرصنا على توفير إمدادات غاز موثوقة للمستهلكين”.

وتطرق أليكسي ميلر، إلى موضوع على توريد الغاز الروسي إلى الخارج، وقال: “أود أن أشير إلى أن 15 دولة زادت من حجم مشترياتها من الغاز الروسي عبر الأنابيب.



وأكبر زيادة في هذا المجال كانت من نصيب تركيا -63 بالمئة، و ألمانيا- 10.5 بالمئة، وإيطاليا -20.3 بالمئة”.

ونوه بأن خطي نقل الغاز “السيل التركي” و”السيل الشمالي”، لعبا دورا كبيرا في ضمان توريد الغاز إلى أوروبا.

في الختام، أكد أن الشركة تتوقع في ختام 2021، تحقيق أقصى نتيجة مالية في تاريخ الشركة بأكمله، وبالتالي ستكون الأرباح أيضا قياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة في صادرات “غازبروم” الروسية من الغاز في 2021) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفزة في صادرات “غازبروم” الروسية من الغاز في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).