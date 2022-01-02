الصحة العراقية تسجل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/01/02 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجل 206 إصابات و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وبهذا يرتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في العراق لحد الان الى 2094097 اصابة.

كما سجلت وزارة الصحة 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصبح مجموع المتوفين جراء كورونا منذ بدء انتشاره في البلاد 24167 حالة وفاة.

في حين سجلت الوزارة 226 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بعموم البلاد حتى الان الى 2065434 حالة شفاء.

وتلقى 5975 شخصا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد من تلقوا اللقاح في العراق الى 8557356 شخصاً.

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