2022/01/02 | 18:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني، الأحد، اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية مقتل 20 شخصًا من عائلة واحدة على يد قوة أمنية في بابل.

وقال الشطري من موقع الحادثة في ناحية جبلة، 2 كانون الثاني/يناير، "ألقينا القبض على عدد من الأشخاص والآن هم في السجن، وتم تصديق أقوالهم قضائيًا".

وأضاف الشطري، وفق بيان للجهاز، "نعزي ذوي الضحايا ونرسل لهم رسالة اطمئنان بأنّ الموضوع متابع شخصيًا من قبل رئيس الوزراء"، مؤكدًا أنّ "التقرير النهائي الخاص بالتحقيق مع النتائج سيقدم إلى رئيس الحكومة".

وشدد الشطري بالقول، "الذين ساهموا في هذه الجريمة ستطالهم يد العدالة قريبًا"، مشيرًا إلى أنّ "نتائج التحقيق ستعلن بمجرد انتهاء بعض الإجراءات الخاصة بالقضاء".

وقتل 20 شخصًا داخل منزلهم في منطقة نائية في ناحية جبلة، بينهم نساء وأطفال رضع، على يد قوة أمنية خلال مداهمة استندت إلى معلومات "كيدية"، وفق مصادر أمنية وشهود عيان.

اقرأ/ي أيضًا:

توضيح من الأمن الوطني والشطري يصل إلى موقع ’مجزرة جبلة’

"مجزرة جبلة"..



روايات متضاربة ومؤشرات على تعرّض المنزل لذخيرة ثقيلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال متورطين في "مجزرة جبلة") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال متورطين في "مجزرة جبلة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).