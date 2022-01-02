أداة فحص جديدة تكشف الإصابة

2022/01/02 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملايين الأمريكيين يتعايشون مع مرض الألزهايمر.يقول الأطباء إن الاكتشاف المبكر والعلاج يشكلان المفتاح الأساس لإبطاء التدهور المعرفي.ويقول الباحثون إن ثمة أداة فحص جديدة تساعد في تحديد مشاكل الذاكرة قبل أشهر من الخضوع للاختبارات الأخرى.

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