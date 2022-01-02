"الموجة الأعلى بلا منازع"... أكبر معدل إصابات بكورونا في السعودية منذ أشهر

2022/01/02 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد في السعودية حاجز الألف للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، فيما حذر المتحدث باسم وزارة الصحة من الموجة "الأعلى" التي يشهدها العالم حاليا

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