’أوميكرون’ وسوء الأحوال الجوية يتسببان بإلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم

2022/01/02 | 18:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسبب المتحور "أوميكرون" في إلغاء ما يزيد على ثلاثة آلاف رحلة طيران حول العالم، الأحد، أكثر من نصفها من الرحلات الجوية الأميركية، مما زاد من حالة الإضطراب في قطاع السفر خلال أيام العطلات بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة إصابات كورونا.

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ووفقا لإحصاء على موقع تتبع رحلات الطيران (فلايت أوير دوت كوم)، تم إلغاء ما يزيد على 3300 رحلة جوية بحلول ظهر اليوم بتوقيت جرينتش، منها أكثر من 1900 رحلة طيران داخل الولايات المتحدة أو منطلقة منها.

وفي المجمل، جرى تأخير إجمالي 4800 رحلة دون إلغائها.

وعادة ما يكون موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وقت الذروة للسفر جوا، لكن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون أدى إلى زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية مع دخول طياريها وأطقمها للطيران في الحجر الصحي.

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