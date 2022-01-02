2022/01/02 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق خيتافي انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد على ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 19 من الليجا، على ملعب الأول “كولسيوم ألفونسو بيريز”.

وسجل التركي إينيس أونال لاعب خيتافي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 9.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

التالي

منذ 4 ساعات

إصابة ميسي بفيروس كورونا

منذ 9 ساعات

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

منذ يوم واحد

المان سيتي يعزز صدارته للبريميرليغ بفوز صعب على الأرسنال

منذ يوم واحد

الكشف عن وجهة هالاند المستقبلية

منذ يوم واحد

بي بي سي: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021

منذ يومين

تمثال “ذهبي” لرونالدو يثير جدلا واسعا في الهند

منذ يومين

الزوراء يتغلب على نفط الوسط في ممتاز الكرة

منذ يومين

بسبب كورونا..



تأجيل في “البريميرليغ”

منذ يومين

كورونا تجبر احد اندية كأس العالم على الانسحاب

منذ يومين

توخيل ينتقد تصريحات لوكاكو حول وجوده في تشيلسي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكي يسقط أمام خيتافي بأولى مبارياته في 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملكي يسقط أمام خيتافي بأولى مبارياته في 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).