فرنسا تخفّض مهلة تلقي الجرعة المعززة إلى أربعة أشهر

2022/01/02 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في فرنسا ستخفض إلى أربعة أشهر حدا أقصى بدلاً من سبعة من أجل المحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك اعتباراً من 15 شباط/فبراير.

وتقضي القاعدة السارية حاليا باعتبار الشهادة الصحية غير فاعلة في حال عدم تلقي جرعة معززة بعد سبعة أشهر اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير، وغالباً ما تكون الجرعة الثالثة.

وقال فيران لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” إنه “اعتبارًا من 15 شباط/فبراير، يجب تلقي (الجرعة الثالثة) بعد أربعة أشهر من الثانية وليس سبعة للحصول على التطعيم الكامل”.

وأشار إلى أن “الاصابة (بكوفيد) ستكون بمثابة جرعة” موضحاً “أن الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيرا، يستوفي الشروط المحددة”.

المصدر:AFP

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