التجارة تعلن وصول باخرة محملة باكثر من 44 الف طن من الرز لحساب السلة الغذائية

2022/01/02 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، وصول باخرة محملة باكثر من 44 الف طن من الرز لحساب السلة الغذائية.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الباخرة AFRICAN LOIN وصلت الى موانئ البصرة ومحملة باكثر من 44 الف طن من مادة الرز الاميركي لحساب السلة الغذائية”.وأكدت أن “كمية الرز …

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