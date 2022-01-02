العزم يطالب باعلان نتائج التحقيق بـ'جريمة' جبلة سريعاً

2022/01/02 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تحالف العزم، اليوم الأحد، باعلان نتائج التحقيق الخاص "بجريمة جبلة" سريعاً.

وقال متحدث التحالف صلاح الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تحالفه يطالب القائد العام للقوات المسلحة باعلان نتائج التحقيق وكشف الجناة في جريمة جبلة ومن يقف خلفهم للرأي العام وبما يعزز شفافية الاجراءات ويعيد ثقة المواطن بأجهزته الأمنية".

واكد الجبوري، أن "تأخير اعلان نتائج التحقيقات بالجرائم المرتكبة بحق المواطنين الابرياء في (بغداد وديالى وبابل وغيرها) على الرغم من تكرارها قد يزيد من عدم ثقة المواطن بأجهزته الأمنية ومهنيتها وينعكس سلباً على تعاونه معها في محاربة الجريمة والارهاب".

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