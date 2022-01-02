2022/01/02 | 18:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت البرلمان الأردني، الأحد، بالأغلبية بعدم الموافقة على مقترح ضمن مشروع التعديلات الدستورية، ينص على ترؤس الملك لمجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية، فيما وافقوا بالأغلبية على إدراج "الأردنيات" في الفصل الثاني من الدستور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان الأردن يصوت برفض رئاسة الملك عبدالله لمجلس الأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان الأردن يصوت برفض رئاسة الملك عبدالله لمجلس الأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).