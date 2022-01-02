"تأخر سنوات".. إسرائيل تصادق على قرار "الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب"

2022/01/02 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنه "اعتباراً من اليوم، فإن الوحدة الشرطية الخاصة (يمام) هي الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب الخاصة بدولة إسرائيل".

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