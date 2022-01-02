تفاؤل بداخلنا.. أن نعيش بسلام..!؟

2022/01/02 | 18:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

عام جديد يدخل في حسابات عصرنا، منا مـن

يحتفل به، ومنا من لا يكترث به، لان عاما

من عمره مضى، وهو لا يعلم أو يعلم.



عام

جديد طموحنا فيه ليس مستحيلا، ولا يكلف

ما تكلفه الحروب، وإنما طموح

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