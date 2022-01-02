عالية نصيف ينفي وجود صلة قرابة بينها وبين مرشحة فائزة عن الكتلة الصدرية

2022/01/02 | 18:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف

ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل

الإجتماعي بشأن وجود صلة قرابة بينها

وبين إحدى المرشحات الفائزات عن الكتلة

الصدرية .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان حصلت

وكالة ن

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