ديالى تطمئن سكان قرى

2022/01/02 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بعث مسؤول حكومي، اليوم الاحد، رسالة اطمئنان لسكان قرى الحدود مع ايران شرق ديالى حول استحالة تكرار مجزرة الزبير في مناطقهم.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "المناطق الحدودية بين العراق وايران ضمن حدود ناحيتي مندلي وقزانية تضم مئات الاف من الالغام والذخائر الحربية الغير منفلقة تعود لحرب الثمانيات وهي تنتشر على مساحات شاسعة من الاراضي والمنحدرات الارضية منذ 40 سنة".

واضاف الخزاعي،ان "حقول الالغام التهمت حياة العديد من الابرياء بعد 2003 الا ان اعتماد الدفاع المدني والجهات الساندة له اسلوب الاشارات التحذيرية الحمراء في تحديد مواقع حقول الالغام ومنع الاقتراب منها اسهمت في انقاذ الموقف منذ 5 سنوات في عدم خسارة اي مدني لكن سجلت حوادث لانفجار الغام على قطعان اغنام تسبب في خسائر".

واشار الى ان "مجزرة الزبير في انفجار الالغام على مدنيين وسقوط ضحايا لن يتكرر في مناطق قرى الحدود شرق ديالى لان الاشارات التحذيرية تحدد بدقة ارض الحرام التي يجب عدم الدخول اليها".

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