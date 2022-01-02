بالهراوات والكلاب.. الشرطة تفرق المحتجين على قيود كورونا في أمستردام

2022/01/02 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تحدى الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام الحظر المفروض على التجمع وتظاهروا اليوم الأحد احتجاجا على إجراءات الحكومة لفرض تدابير الإغلاق.

وتجمع المتظاهرون في إحدى الساحات الرئيسية في أمستردام، قبل التوجه إلى أحد المتنزهات.

ووقعت اشتباكات محدودة بين مجموعة من المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال محاولة قوات الشرطة طرد المتظاهرين من ساحة المتحف تنفيذا لأوامر عمدة أمستردام فيمكي هالسيما.

وشاهد المراسلون الذين تواجدوا في موقع التظاهر اعتقال شخص واحد على الأقل، فيما أظهر مقطع فيديو متداول كلبا بوليسيا وهو ينهش ذراع أحد المتظاهرين لدى قيام الشرطة بتفريق المحتجين.

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