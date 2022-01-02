الاستحقاقات قبل الجلسة.. موقف جديد للديمقراطي الكردستاني يخص رئاسة الجمهورية والوزارات

2022/01/02 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الأحد، أن الكرد لم يحددوا حتى الآن المناصب التي سيحصلوا عليها في الحكومة الجديدة.

وقال مموزيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق للكرد ويجري التفاهم عليه داخل المكون وبين الحزبين لحسمه في الإقليم والذهاب بمرشح واحد".

وأضاف أنه "بالنسبة للوزارات مايزال الوقت مبكرا للحديث عنها وتحديد الوزارات التي نحصل عليها، ولكن بالتأكيد لن نتنازل عن استحقاقنا الانتخابي والسياسي، وليس كما حصل في آخر دورات".

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