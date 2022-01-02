الوقف السني يصدر توضيحا حول انباء عرض مسجد للاستثمار في بغداد

2022/01/02 | 18:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فند ديوان الوقف السني، الأحد، الانباء التي تحدثت عن عرض جامع "مرجان" في بغداد للاستثمار من قبله، بغية إنشاء محال تجارية في باحته الخارجية.

وقال الديوان في بيان تلقى NRT عربية (2 كانون الثاني 2022)، ان "هذه الأخبار عارية عن الصحة"، داعيا إلى "الإعراض عن كل ما جاء فيها، واعتماد أخبار الديوان عبر وسائله الرسمية، المتمثلة بقنانته الفضائية وقسم إعلام الديوان الرسمي".

وأشار الديوان، إلى أن "عدم وجود سند قانوني يتيح لأي جهة التصرف بالوقف تحت أية صفة أو أي مسمى، سواء كان استثمارا أم بيعا أم غير ذلك من التصرفات وهذا البند ثابت ومعلوم لدى الجميع ضمن مقررات مجلس الديوان".

وتوعد الديوان "الجهات التي تبغي الفتنة بالملاحقة القانونية ومتابعة القضية في القضاء العراقي ليأخذ كل ذي حق حقه، وينصف الديوان ويبرئه من هذه التهم".

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