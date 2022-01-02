مركز اقتصادي يكشف خسائر كبيرة لفنادق العاصمة بغداد

2022/01/02 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت ادارة المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاحد، عن خسائر مالية كبيرة في فنادق العاصمة العراقية بغداد خلال عام 2021 ونسبة اشغال متدنية جدا لاتوازي اجور ورواتب العاملين فيها.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بحسب استبيان اجراه المركز من خلال عدد من المقابلات مع مدراء فنادق القطاع المختلط في بغداد والذي اشتكوا من المشاكل التي تواجه عملهم ومنها الوضع العام في البلاد وماترافقه من احداث على مستوى الاقتصاد والامن وجائحة فايروس كورونا والتي اثرت بشكل كبير على عمل الفنادق وضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة السياحة العراقية في الالية المتبعة في العمل وأسباب متعددة".

وبين أنه "من الاسباب، قلة السواح العرب والاجانب وصعوبة دخولهم الى العراق بسبب اجراءات منح الفيزا والاجراءات الحكومية المتبعة".

وأضاف أن " ادارة الفنادق اكدت قلة الدعم من الدولة والحكومة العراقية في دعم الفنادق وتخفيف كاهلها بخصوص تخفيف الضرائب والكهرباء والماء والرسوم والاجور التي تستحصل من الفنادق خاص وأن عددا كبيرا من الدول العربية والاجنبية في العالم وبسبب جائحة فايروس كورونا قد دعمت القطاع الفندقي لتلك الدول من خلال اعفاءات ضريبية متنوعة وقروض متعددة تهدف من خلالها الى تعزيز سوق العمل في قطاع الفنادق في دولهم".

‏وأوضح: "بحسب ماذكره المدراء المفوضين للفنادق العاصمة بغداد قد جاءت نسب الاشغال في الفنادق كالتالي:

1- فندق بغداد الدولي: جاء بسنة اشغال( %30 ) من مجموعة ( 170 ) غرفة

2- فندق بابل روتانا: جاء بنسة اشغال(24%) من مجموعة ‏( 300 ) غرفة

3- فندق المنصور: جاء بنسة اشغال (19 % )من مجموع ( 262 ) غرفة

4- فندق فلسطين: بنسبة اشغال ( 10%)من مجموع ( 348 ) غرفة".

وأشار إلى أنه "لم يحصل على احصائية فندق عشتار شيراتون لاسباب تتعلق بتغيير مدراء الفندق وعدم وجود احصائية رسمية لعام ٢٠٢١ الى الان، كما لم يتسنى لنا اجراء مقابلة مع ادارة فندق الرشيد بسبب خصوصية الفندق من الناحية الامنية ووجود الفندق داخل المنطقة الخضراء حالت دون الوصول الى تصريح رسمي من الفندق بخصوص نسبة اشغال الفندق".

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