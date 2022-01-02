أوميكرون والطقس يلغيان آلاف الرحلات الجوية حول العالم

2022/01/02 | 18:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعادة ما يكون موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وقت الذروة للسفر جوا.

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