الوقف السني ينفي عرض جامع “مرجان” للاستثمار

2022/01/02 | 19:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى ديوان الوقف السني، الأحد، أنباء عرض جامع “مرجان” في العاصمة بغداد للاستثمار من قبل الديوان بغية إنشاء محال تجارية في باحته الخارجية.وأكد الديوان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “هذه الأخبار عارية عن الصحة”، داعياً إلى “الإعراض عن كل ما جاء فيها، واعتماد أخبار الديوان عبر وسائله الرسمية، …

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