عمليات كركوك: القبض على 30 مطلوباً وتدمير وكرين للإرهابيين خلال 24 ساعة

2022/01/02 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة عمليات كركوك، اليوم الأحد، تدمير القوات التابعة لها وكرين اثنين للإرهابيين خلال 24 ساعة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تضمنت فعاليات القيادة خلال 24 ساعة، إلقاء القبض على 30 مطلوباً وتدمير وكرين للمجاميع الإرهابية".وأضافت، أنه "تم الاستيلاء على مجموعة من الاعتدة مختلفة العيار، وعلى مجموعة من المواد المختلفة التي تستخدم في صنع العبوات، فضلاً عن مصادرة 4 عجلات مخالفة للقانون".

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