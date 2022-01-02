من هي أول صحفية في العالم تضع وشم

2022/01/02 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت الصحفية أوريني كايبارا، تاريخ نيوزيلندا، كأول امرأة تضع وشمًا تقليديًا على وجهها وتقدّم نشرة أخبار وقت الذروة، على محطة تلفزيون محلية.

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