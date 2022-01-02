راهنت بـ80 سنتا.. وفازت بـ200 ألف يورو

2022/01/02 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كانت في عطلة برفقة والدتها.فازت بـ209,715 يورو و20 سنتًا، والمبلغ هو ثاني أكبر ربح في الكازينو منذ فتح ماكينة النقود قبل 30 عامًا".

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