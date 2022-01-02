الحكيم في ذكرى حادثة المطار: يجب تقديم التنازلات الفئوية والحزبية أمام مصالح الوطن

2022/01/02 | 19:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأحد، إلى توحيد الصف السياسي الوطني وتقديم التنازلات الفئوية والحزبية أمام مصالح الوطن.

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وذكر الحكيم قي تدوينة، تابعها "ناس"، (2 كانون الثاني 2022)، "في ذكرى استشهادهما الأليمة الثانية نستذكر مآثر الشهيدين أبي مهدي المهندس وضيف العراق الجنرال قاسم سليماني الذين خلدا اسميهما في ذاكرة وضمير شعبنا والشعوب الحرة نظرا لمواقفهما الكريمة في مجابهة الإرهاب وإحباط مخططاته الظلامية".

وأضاف أن "هذه الذكرى تتطلب توحيد الصف السياسي الوطني بوجه التحديات المقبلة وتقديم التنازلات الفئوية والحزبية أمام مصالح الوطن وقضاياه المصيرية الكبرى والعمل على بلورة رؤية وطنية موحدة تعبد الطريق أمام تشكيل حكومة خدمة وطنية منسجمة وبرلمان فعال يمارس دوره الرقابي والتشريعي من دون عراقيل أو حسابات سياسية".

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