2022/01/02 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ليفربول رسميًا، اليوم الأحد، إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الفحوصات أثبتت إصابة روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب وأليسون بيكر بفيروس كورونا، وغيابهم عن مباراة تشيلسي المقررة اليوم في البريميرليج.

وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق، أن مدربه الألماني يورجن كلوب مصاب أيضًا بفيروس كورونا.

وأوضح النادي الإنجليزي، في بيانه، أن باقي أعضاء الفريق تم اختبارهم لاحقًا، وحصلوا على نتائج سلبية.

ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 41 نقطة، متخلفين بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر.

وستكون مواجهة الفريقين مصيرية، فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره مانشستر سيتي حاليا برصيد 53 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يضرب ليفربول بمقتل.. ثلاثة نجوم خارج قمة تشيلسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يضرب ليفربول بمقتل.. ثلاثة نجوم خارج قمة تشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).