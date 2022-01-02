العراق يدمر أوكاراً لداعش في كركوك بعملية أمنية نوعية

2022/01/02 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وخلال 24 ساعة، القبض على (٣٠) مطلوب وتدمير وكريين للجماعات الارهابية.

كما استولت قيادة المقر على مجموعة من الاعتدة مختلفة العيار ومجموعة من المواد المختلفة آلتي تستخدم في صنع العبوات وصادرت (٤) عجلات مخالفة للقانون.

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