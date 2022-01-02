قرابة المليار دينار من أموال العتبة الحسينية تنقذ 400 حالة مستعصية ناشد أصحابها عبر التواصل الاجتماعي خلال 2021

2022/01/02 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة، عن عدد

الحالات والمناشدات الإنسانية التي

استجابت لها خلال عام 2021، بكلفة قاربت

المليار دينار عراقي.

وقال المنسق العام للشؤون والحالات

الإنسانية في العتبة الحسينية المقد

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