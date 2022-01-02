اتحاد الكرة يعاقب نادي الناصرية ويحتسب ثلاث نقاط لنادي كربلاء بسبب جمهوره

2022/01/02 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة،

معاقبة نادي الناصرية، بسبب حادثة

اقتحام جماهيره لمباراة الفريق أمام

كربلاء واحتساب ثلاث نقاط لنادي كربلاء

وقال مصدر في اتحاد الكرة لوكالة نون

الخبرية إن “اتحاد الكر

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