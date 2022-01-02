شاهد كيف استقبل السعوديون تساقط الثلوج (فيديو)

2022/01/02 | 19:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال تؤدي رقصة الدحة في جبل اللوز بمنطقة تبوك السعودية وسط تساقط الثلوج.

يشار إلى أن رقصة الدحة كانت تؤدى احتفاء بالنصر على الأعداء، أما اليوم فباتت من الرقصات التقليدية في مختلف في المناسبات.

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