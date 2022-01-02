2022/01/02 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل

منذ دقيقة واحدة

قالت لجنة الأطباء في السودان مساء ،اليوم الأحد، إن متظاهرين اثنين من المناهضين للانقلاب قتلا برصاص قوات الأمن في الخرطوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاطباء السودانية: مقتل اثنين من المتظاهرين برصاص قوات الأمن في الخرطوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاطباء السودانية: مقتل اثنين من المتظاهرين برصاص قوات الأمن في الخرطوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).