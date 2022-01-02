كركوك: القبض على عشرات المطلوبين واوكار للارهاب خلا 24 ساعة

2022/01/02 | 19:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الاستيلاء على مجموعة من الاعتدة مختلفة العيار .

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