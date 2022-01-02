بعد البصرة.. محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي غداً

2022/01/02 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وقال منديل في بيان، إنه “تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر ومزامنتها للحادثة الاليمة التي لحقت باهلنا في ناحية جبلة”.

وأضاف، أنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في جميع دوائر الدولة عدا الخدمية والامنية منها”.

وكانت محافظة البصرة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة يوم غد الاثنين، بذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

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