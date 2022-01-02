القبض على 30 مطلوباً وتدمير وكرين للإرهابيين خلال 24 ساعة في كركوك

2022/01/02 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة عمليات كركوك، اليوم الأحد، تدمير القوات التابعة لها وكرين اثنين للإرهابيين خلال 24 ساعة.

وقالت القيادة في بيان، أنه “تضمنت فعاليات القيادة خلال 24 ساعة، إلقاء القبض على 30 مطلوباً وتدمير وكرين للمجاميع الإرهابية”.

وأضافت، أنه “تم الاستيلاء على مجموعة من الاعتدة مختلفة العيار، وعلى مجموعة من المواد المختلفة التي تستخدم في صنع العبوات، فضلاً عن مصادرة 4 عجلات مخالفة للقانون”.

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