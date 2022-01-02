بعد البصرة.. بابل تعطل الدوام الرسمي غداً

2022/01/02 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قررت محافظة بابل، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وقال محافظ بابل حسن منديل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تزامناً مع الذكرى الأليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر وتزامنها مع الحادثة الأليمة التي لحقت بأهلنا في ناحية جبلة تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في جميع دوائر الدولة عدا الخدمية والأمنية منها.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر.

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