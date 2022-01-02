2022/01/02 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نانسي_علي يتناول البحث • المقدمة • الدراسات السابقه • الإشكالية • مفهوم المونولوج المونولوج العاطفي مع أبرز أعلامه:الترفيهي النقدي الساخر مع بعضه مع أبرز أعلامه المونواوج الدرامي المونواوج العاطفي القصصي مع بعضه وأبرز أعلامه المونولوج - نماذج تحليلية :- في تحليل المونولوج العاطفي البوحي الذاتي :( غنوة الربيع )- في تحليل المونولوج الع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المونولوج بين الغناء والدراما - نانسي علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#نانسي_علي يتناول البحث • المقدمة • الدراسات السابقه • الإشكالية • مفهوم المونولوج المونولوج العاطفي مع أبرز أعلامه:الترفيهي النقدي الساخر مع بعضه مع أبرز أعلامه المونواوج الدرامي المونواوج العاطفي القصصي مع بعضه وأبرز أعلامه المونولوج - نماذج تحليلية :- في تحليل المونولوج العاطفي البوحي الذاتي :( غنوة الربيع )- في تحليل المونولوج الع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المونولوج بين الغناء والدراما - نانسي علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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