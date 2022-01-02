المونولوج بين الغناء والدراما - نانسي علي

2022/01/02 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نانسي_علي يتناول البحث • المقدمة • الدراسات السابقه • الإشكالية • مفهوم المونولوج  المونولوج العاطفي مع أبرز أعلامه:الترفيهي النقدي الساخر مع بعضه مع أبرز أعلامه  المونواوج الدرامي المونواوج العاطفي القصصي مع بعضه وأبرز أعلامه المونولوج - نماذج تحليلية :- في تحليل المونولوج العاطفي البوحي الذاتي :( غنوة الربيع )- في تحليل المونولوج الع ......





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