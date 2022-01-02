أمطار رعدية ومياه وحلية وتعليق الدراسة.. طقس متطرف بدول الخليج

2022/01/02 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت سلطات دول خليجية عدة، الأحد، تحذيرات إلى السكان من جراء أمطار غزيرة تتساقط منذ أيام على هذه المنطقة ذات المناخ الحار والجاف.

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