بالصور:الشرطة في كربلاء تقوم بعملية تفتيش وتمشيط لحدودها مع بابل

2022/01/02 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ فوج طوارئ كربلاء الثالث عملية

أستباقية شملت قاطع المسؤولية ضمن

المناطق المحاذية لمحافظة بابل

وتحديداً منطقة الخنافسة.

ونقل بيان لقيادة الشرطة حصلت وكالة نون

الخبرية على نسخته ان العملية شملت

تمش

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