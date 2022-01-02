كاظم الساهر في أول تعليق على وفاة شقيقه الاكبر

2022/01/02 | 19:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة شقيقه الأكبر "على جبار" الذي وافته المنية، اليوم الاحد.

وكتب كاظم الساهر في تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تابعها NRT عربية (2 كانون الثاني 2022): "إنا لله وإنا اليه راجعون، أخى الغالي رحمة الله علي روحك الطاهرة ربنا يجعل مثواك الجنة باذن الله، الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".

وتلقى كاظم الساهر العديد من التعليقات التى تواسيه وتقدم التعازى له ولأشقائه.

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