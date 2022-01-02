2022/01/02 | 19:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونعى الساهر شقيقه علي جبار إبراهيم السامرائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظم الساهر ينعى شقيقه: أخي رحمة الله على روحك الطيبة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاظم الساهر ينعى شقيقه: أخي رحمة الله على روحك الطيبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).