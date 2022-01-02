تأهب في عدة دول خليجية لمواجهة الأمطار الغزيرة

2022/01/02 | 20:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكثفت سلطات دول خليجية عدة، اليوم الأحد، التحذيرات لسكانها بسبب أمطار غزيرة تتساقط منذ أيام عدة على هذه المنطقة ذات المناخ الحار والجاف.وتتسبب الأمطار باضطرابات كثيرة في الحياة اليومية في الدول الخليجية، إذ إن الطرقات غير مجهّزة بأنظمة تصريف المياه بسبب ندرة هطول الأمطار.في الإمارات العربية المتّحدة، تساقطت أمطار غزيرة في أنحاء البلاد، خصوصا في دبي وأبوظبي. وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأنه من المتوقع أن يستمرّ الطقس السيئ حتى يوم الخميس.وتفاقمت الأمطار بسبب تلقيح الغيوم، وهي تقنية تستخدمها السلطات لزيادة كمية المتساقطات التي تكون عادة ضئيلة ونادرة.وفي إمارة الشارقة، علق مارة وسيارات في مياه وحلية ولم تفد السلطات عن سقوط ضحايا.وتشهد المملكة العربية السعودية أيضا هطول أمطار غزيرة بما في ذلك على المعتمرين في مدينة مكة.وحذّر جهاز الدفاع المدني من تواصل تساقط الأمطار بشكل معتدل في مناطق عدة.وفي قطر، دعت السلطات السكان إلى التحلي بالحذر وأعلنت أنها تتوقع هطول "أمطار رعدية" و"رياحا قوية" في مناطق عدة اعتبارا من الأحد.أما في الكويت، فقد توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تستمر الأمطار "حتى منتصف الليل (الأحد) بكميات متفاوتة بين الخفيفة إلى المتوسطة". وأعلنت وزارة التربية الكويتية تعليق الصفوف والامتحانات في كافة المدارس الحكومية والخاصة "نظرا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمرّ بها البلاد".من جانبها، أعلنت سلطنة عمان السبت أنه "من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة" في مناطق عدة في البلاد، ونشر التلفزيون الرسمي مشاهد لطرقات تغرق بالمياه.

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