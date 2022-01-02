شاهد بالفيديو.. الامن الوطني ينجز المهمة.. و العراق يبحث عن صائد الدرونز | الحصاد الإخباري

2022/01/02 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MBcATJe-o_o

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